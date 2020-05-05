"Bir Demet Tiyatro" için buluştular (Gece Gündüz 4 Mayıs 2020)
Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın, sosyal medyada bir araya gelişi, "Jet Sosyete" veda ediyor, Metaalica'dan ev yapımı şarkı, Harry Potter'ın yazarından bağış, Doğan Duru'dan ilk solo albüm, online elektronik müzik festivali ile ilgili haberler ve evde kalanlara film önerileri Gece Gündüz'de.
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NTV 05.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:28
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