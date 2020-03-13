"Borsada kısa vadeli yatırım yapılmamalı" (Geri Sayım 13 Mart 2020)
Bu Sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek'ti. Borsalardaki sert düşüşleri değerlendiren Gödek, "Borsa istanbul'da uzun vadeli yatırım yapılmalı. Kısa vadeli işlem yapan yatırımcı bu dönem borsaya girmemeli" dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.