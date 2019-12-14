Brexit hangi sözle başladı? (Hafta Biterken 13 Aralık 2019)
İngiltere'de halk yeni Başbakanı'nı seçti. Peki bu, Brexit sarmalından çıkmaya yetecek mi? Daha önce iki Başbakan'ı koltuğundan eden, Boris Johnson'ı erken seçime zorlayan süreç, hangi sözle başlamıştı? 6 yılda ne yaşandı? hatırlatacağız. Haftanın değil belki de yılın gazetecilik başarısıydı.. Amerika'da yayın yapan Washington Post gazetesi, ABD'nin Afganistan'daki savaşının gizli tarihini ifşa etti. 2 bin sayfalık belgelerdeki en çarpıcı isimlerden birinin itirafına bakacağız. Bir yapay zeka, besteci Beethooven'ın dehasına ulaşabilir mi? Türkiye'nin önemli bestecilerinden Hasan Uçarsu yanıtlayacak. Rusya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bayrağıyla ve marşıyla olmayacak. Cezayı dünya dopingle mücadele ajansı verdi. Peki bu karar, Rus lider Vladimir Putin'in de iddia ettiği gibi siyasi mi? Eski antrenör Ertan Hatipoğlu'na sorduk.
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