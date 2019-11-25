Brezilya'da futbol zaferinden sokak çatışmaları çıktı (Dünyanın Haberi 25 Kasım 2019)
Dünyadan haberdar olmak için benzersiz bir program, Dünyanın Haberi. Bu haftasonu dünyada yine sokaklar hareketliydi. Protestolar, şiddet eylemleri, bölgesel çatışmalar... Hong Kong'da seçimleri muhalifler kazandı. Lübnan'da genel grev çağrısı vardı. Brezilya'da ise futbol zaferinden sokak çatışmaları doğdu. Şili'de sokak çatışmaları devam etti. Guiness Rekorlar kitabının yeni rekortmeni; dünyanın en küçük atı. Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu Dünyanın Haberi yerkürenin her köşesinden gündem başlıklarını ekrana taşıyor.
NTV 25.11.2019 - 17:38| Son Güncelleme : 25.11.2019 - 17:40
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