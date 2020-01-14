"Bu sene yatırım altına yapılmalı" (Geri Sayım 14 Ocak 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu fon yöneticisi Murat İman'dı. "Bu sene faiz riski alınacak bir sene değil" diyen İman, daha çok altın ve gümüşe yatırım yapılması gerektiği görüşünü paylaştı.
NTV 14.01.2020 - 10:31| Son Güncelleme : 14.01.2020 - 10:41
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