"Buzlar Kraliçesi" için kostümleri Danimarka Kraliçesi hazırladı (Dünyanın Haberi 3 Aralık 2019)
Dünyadan haberdar olmak için benzersiz bir program, Dünyanın Haberi. Bu bölümde Brüksel'deki NATO liderler zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye açıklamaları ekrana geliyor. Ayrıca, küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle Batı Afrika ülkelerinden Mali ile Filipinler’deki son durum da bu bölümün konu başlıkları arasında. Danimarka Kraliçesinin “Buzlar Kraliçesi” müzikali için hazırladığı kostümler de haber başlıkları arasında. Ahmet Yeşiltepe’nin sunduğu “Dünyanın Haberi” yine yerkürenin her köşesinden gündem başlıklarını ekrana taşıyor.
NTV 03.12.2019 - 17:08| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 17:24
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.