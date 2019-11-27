"CHP’de kumpas tartışması" hangi etkileri yarattı? (Siyasi İşler 26 Kasım 2019)
Siyasi İşler'de Ahmed Arpat, konukları Bekir Ağırdır, Okan Müderrisoğlu ve Burhanettin Duran ile CHP’de kumpas tartışmasının yankıları ve etkileri ile siyasette yeni parti hazırlıklarını değerlendiriyor.
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