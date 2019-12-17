Çin NATO için mi yoksa ABD için mi bir tehdit? (Pasaport 16 Aralık 2019)
Dünyada yeni çekişme NATO’yla Çin arasında... Bu rekabet askeri alandan ticarete, siber savaştan uzay savaşlarına kadar uzanıyor. NATO sınırlarını genişletiyor. NATO, Çin’i bir risk olarak görürken mücadele bütün dünya coğrafyasına yayılacak gibi görünüyor. Peki, Çin NATO için mi yoksa ABD için mi bir tehdit? Mete Çubukçu ile PASAPORT, tüm boyutlarıyla NAT0-Çin çekilmesini ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 16 Aralık Pazartesi 21.00’de NTV’de.
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