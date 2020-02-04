Çin'de panik... (Pasaport 3 Şubat 2020)

1.5 milyarlık Çin diken üstünde. Hastalıktan etkilenenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Dünya yeni virüs nedeniyle tedirgin... Bilim insanları ise yeni virüsün kaynağı ve başa çıkma yöntemlerini araştırıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport; Çin’deki yeni virüsün hayatı nasıl etkilediğini, dünyaya yayılma riskini ve dünya tarihinde hangi salgınların yaşandığını ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 3 Şubat Pazartesi 21.00’de NTV’de.
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