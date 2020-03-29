Coronavirüs enfeksiyon belirtileri neler? (eN Sağlıklı Sohbetler 28 Mart 2020)
Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında konunun uzmanları MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor. Bu hafta programın gündemini, küresel salgın coronavirüs belirliyor. Burcu Kaya “Coronavirüs enfeksiyon belirtileri neler?”, “Virüse karşı uygulanan tanı ve tedavi yöntemleri hangileri?”, “Virüs ile mücadele konusunda alınması gereken önlemler ne olmalı?” sorularını soruyor, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Nahit Çakar ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı yanıtlıyor. En Sağlıklı Sohbetler, 29 Mart Pazar 19.15’te NTV’de.
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NTV 29.03.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 29.03.2020 - 15:50
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