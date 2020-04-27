Coronavirüs sürecinde kanser hastaları nelere dikkat etmeli? (eN Sağlıklı Sohbetler 26 Nisan 2020)
Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında konunun uzmanları MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor. Burcu Kaya soruyor, sağlığa dair merak ettiğiniz her şeyi uzmanlar yanıtlıyor. Bu hafta programda, “Coronavirüs sürecinde kanser hastalarına öneriler” başlığı öne çıkıyor. Burcu Kaya’nın konukları, Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Aytulu ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Uğur Selek olacak. “Coronavirüs sürecinde kanser hastaları nelere dikkat etmeli?”, “Virüsten korunmak için nasıl beslenmeli?”, “Kanser hastaları için tıbbi beslenme tedavisi nasıl olmalı?” sorularının yanıtları bu hafta eN Sağlıklı Sohbetler’de. En Sağlıklı Sohbetler, 26 Nisan Pazar 19.15’te NTV’de.
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NTV 26.04.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 10:21
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