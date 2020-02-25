Coronavirüs'e karşı yapay zekalı önlem (Tekno Hayat 25 Şubat 2020)
Coronavirüs'e karşı yeni önlem. SpaceX ve uzay turizmi şirketi Space Adventures, uzay turizm projesini duyurdu. Bill Gates, Elon Musk'ı hayal kırıklığına uğrattı. Yapay zekaya büyük yatırım. Bu haberler ve daha fazlası Buse Yıldırım'ın sunduğu Tekno Hayat’ta.
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NTV 25.02.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 12:15
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