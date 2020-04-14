Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bankalara tepki (Geri Sayım 14 Nisan 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu'ydu. Yeşiloğlu, gram altındaki rekoru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ve ekonomideki virüs etkisini değerlendirdi.
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NTV 14.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 10:54
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