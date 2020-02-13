Dağlık Karadağ sorunu (Dünyanın Haberi 13 Şubat 2020)

Dağlık Karabağ sorunu 30 yılı aşkın bir sredir devam ediyor... Ermenistan#39;ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesiyle başlayan srete byk acılar yaşandı. Azerbaycan Devlet Başbakanı İlham Aliyev#39;in dış ilişkilerden sorumlu yardımcısı Hikmet Hacıyev masadaki son durumu NTV#39;ye anlattı.

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