Dağlık Karadağ sorunu (Dünyanın Haberi 13 Şubat 2020)
Dağlık Karabağ sorunu 30 yılı aşkın bir sredir devam ediyor... Ermenistan#39;ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesiyle başlayan srete byk acılar yaşandı. Azerbaycan Devlet Başbakanı İlham Aliyev#39;in dış ilişkilerden sorumlu yardımcısı Hikmet Hacıyev masadaki son durumu NTV#39;ye anlattı.
NTV 13.02.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 17:58
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