Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak (Yakın Plan 9 Ocak 2020)

Programda; Türkiye ve Rusya'nın Libya'da taraflara yönelik ateşkes çağrısı ve Türkiye-Rusya arasındaki işbirliği analiz edilirken; İran'ın ABD'ye karşı gerçekleştirdiği misilleme ve sonuçları değerlendiriliyor.

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