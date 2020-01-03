"Dolar 5,80 TL'nin altına gitmez" (Geri Sayım 3 Ocak 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Finansal Danışman Egemen Kaya'ydı. Kaya, Türkiye'nin ihracat artışı hedefinin olduğunu belirterek, "Genel olarak ben Dolar'ın 5,80 TL seviyesinin altına gitmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

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