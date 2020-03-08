Dünya Kadınlar Günü (Pasaport 8 Mart 2020)

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, hakları için yıllardır mücadele ediyor. Kadınlar daha iyi koşullarda yaşamak istiyor. Pasaport, dünya kadınlarının verdiği mücadelenin tarihi ve bugününü ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 8 Mart Pazar günü saat 11.05'te NTV’de.
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NTV 08.03.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 08.03.2020 - 12:12
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