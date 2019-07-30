Dünyada darbelerin tarihi... Pasaport 29 Temmuz 2019
Dünya tarihi boyunca yüzlerce darbe meydana geldi. 21. Yüzyılda darbelerin sayısı azalsa bile şekil değiştirerek devam ediyor. Askeri darbeler ülkelerin iç dinamiklerinden kaynaklansa bile dış destek her zaman söz konusuydu. Dünyada seçilmişlere karşı yapılan darbelerin ardından büyük sorunlar yaşanıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport; dünyada darbelerin tarihini, nedenlerini ve karşı çıkışları ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 29 Temmuz Pazartesi 22.00’de NTV’de.
NTV 30.07.2019 - 12:00| Son Güncelleme : 14.11.2019 - 12:02
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