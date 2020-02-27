Kalp krizini önceden haber verecek cihaz geliştirildi (Dünyanın Haberi 27 Şubat 2020)
Koronavirüs salgını küresel tehdide dönüştü. Komşularımızda da görülen vakalar kadar Avrupa merkezinde, özellikle İtalya'nın kuzeyinde görülen vakalar tehlikenin çok da uzakta olmadığını kanıtlıyor. Bilim ve teknoloji bir yandan tıp alanında umut arayışında, diğer yandan, önemli gelişmelere de imza atıyor. ABD'li bilim insanları, kalp yetmezliğini önceden haber veren bir teknoloji geliştirdi. yapay zeka destekli cihaz, hayati fonksiyonları 7/24 takip ediyor. Bu haberler ve daha fazlası Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu Dünyanın Haberi'nde.
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NTV 27.02.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 17:12
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