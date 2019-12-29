Duruş bozuklukları ve tedavi yöntemleri (Adım Adım Sağlık 29 Aralık 2019)
İnsan vücudu kusursuz işleyen bir orkestra gibidir ve bu orkestranın şefi de sizsiniz... Adım Adım Sağlık, her Pazar 16.15'te NTV'de. Sağlığınızı doğru yönetmenin yollarını her hafta Zehra Küçük ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Topal, konunun uzmanlarıyla konuşacak. Obezite cerrahisinden sonra uygulanan Post Bariyatrik ameliyatları kimlere uygulanabiliyor? Duruş bozuklukları ve tedavi yöntemleri neler? Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç. Dr. Yalçın Bayram ve Fizyoterapist Elif Akıncı merak edilen soruları yanıtlayacak. Adım Adım Sağlık, 29 Aralık Pazar 16.15'te NTV'de.
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