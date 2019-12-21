Edebiyat tarihine adını yazdıran özel bir isim: Peride Celal (Hayat Bir Sanat 21 Aralık 2019)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı “Hayat Bir Sanat” için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. "Hayat Bir Sanat"ın yeni bölümünde Türk edebiyatının önemli yazarlarından Peride Celal ve eserleri sohbeti belirliyor. Edebi kariyerine popüler aşk romanları yazarak başlayan Peride Celal, 1950’lerden sonra kaleme aldığı roman ve öykülerle edebiyat tarihine adını yazdıran özel bir isim. Mehmet Barlas ve Selim İleri, Peride Celal’in edebi kişiliği üzerine derin bir sohbete dalıyor; öte yandan dünya edebiyatından Colette, Katherine Mansfield gibi etkileyici yazarları anıyorlar. Program, Peride Celal’in de çok sevdiği bir yorumcunun, Leonard Cohen’in “Dance Me To The End Of Love” şarkısıyla sona eriyor.
Mehmet Barlas ve Selim İleri ile Türk edebiyatından dünya edebiyatına uzanan sanat dolu yolculuğun yeni adresi “Hayat Bir Sanat” her Cumartesi 12.15’te, tekrarıyla her Pazar 01.15’te NTV’de.
NTV 19.12.2019 - 09:24| Son Güncelleme : 21.12.2019 - 12:44
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.