Ekonomi ve piyasalarda gündem (Geri Sayım 28 Ocak 2020)
Geri Sayım'da Melda Yücel Kocaalp, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ile ekonomi ve piyasalardaki gündemi, akaryakıttaki çifte indirimi, Elazığ'a destek paketini, piyasalardaki virüs endişesini, Erdoğan'ın Gambiya ve Senegal ziyaretlerini, dolar ve altındaki son durumu değerlendiriyor.
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