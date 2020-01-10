"Ekonomide gerçek anlamda toparlanma var" (Geri Sayım 10 Ocak 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Dünya Gazetesi temsilcisi Hakan Güldağ'dı. Türkiye ekonomisinde gerçek anlamda bir toparlanma olduğunu belirten Güldağ, aşırı iyimser ya da aşırı kötümser olmamak gerektiğini söyledi.
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