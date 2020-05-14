Ekonomilerde virüs etkisi (Geri Sayım 14 Mayıs 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Portföy Yöneticisi Mehmet Gerz'di. Gerz, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını, döviz ve altındaki son durumu konuşuyor.
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NTV 14.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 10:39
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