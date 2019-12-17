Emre Altuğ, 20. sanat yılını Gece Gündüz'de kutluyor (16 Aralık 2019)
Müzisyen ve oyuncu Emre Altuğ, 20. sanat yılını TİM'de gerçekleşecek özel bir konserle kutluyor. Altuğ, 20 yıla sığdırdığı başarılarını, albümlerini, oyunculuk kariyerini ve gelecek hedeflerini konserden sadece saatler önce 16 Aralık Pazartesi 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.
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