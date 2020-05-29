En mutlu eden 50 şarkı (Gece Gündüz 28 Mayıs 2020)

Göç Filmleri Festivali başlıyor, sinema sektörüne destek, 29 Mayıs'ta başlayacak "Küresel Bir Film Festivali", en mutlu eden 50 şarkı, online konserler ve 2021'e ertelenen Star Wars filmi ile ilgili haberler Gece Gündüz'de.

NTV 29.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 09:41

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