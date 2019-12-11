"Enflasyonist sonuçlar dikkate alınmalı" (Geri Sayım 11 Aralık 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp'ti. Demiralp, Merkez Bankası'nın yarınki faiz toplantısı için değerlendirmelerde bulundu. Demiralp, faiz indirim oranı belirlenirken uzun vadeli enflasyonist sonuçların da dikkate alınması gerektiğini söyledi.
NTV 11.12.2019 - 10:30| Son Güncelleme : 11.12.2019 - 10:54
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