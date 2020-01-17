"Faiz indirimleri kademeli olarak sürer" (Geri Sayım 17 Ocak 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol'du. Merkez Bankası'nın 0,75 puanlık faiz indirimine değinen Şenol, "Faiz indirimleri 2020'de kademeli olarak sürer" değerlendirmesini yaptı.
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