Farklı Bir Konu: Hayvan hakları (17 Şubat 2020)

Farklı Bir Konu ile Yağız Şenkal, gündemin yoğunluğunda gözden kaçan konuları belgesel tadında ekrana taşıyor. Farklı Bir Konu, 15 günde bir Pazartesi 22.10’da NTV’de. Farklı Bir Konu’da bu hafta; Hayvan hakları konusu ele alınacak. Hayvan hakları yasası teklifinin yakında meclise gelmesi bekleniyor. Eğer tasarı yasalaşırsa hayvanlar artık eşya olmaktan kurtulup canlı gibi korunacak. Farklı Bir Konu’da; yapılan kötülükler değil, iyilikler ekrana gelecek. Araziye çıkıp binlerce kedi ve köpeği besleyenler, engelli hayvanlara yürüteç yapanlar Farklı Bir Konu’da olacak. Yağız Şenkal’ın hazırladığı “Farklı Bir Konu” 17 Şubat Pazartesi 22.10’da NTV’de.
NTV 18.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 11:03
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