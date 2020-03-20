Fellini 100 yaşında (Gece Gündüz 20 Mart 2020)

Bugün dünya sinemasının usta yönetmenlerinden Federico Fellini'nin 100. doğum günü. Usta yönetmenin restore edilen iki filmi ''La Dolce Vita'' ile ''8,5'' filmlerinin gösterim tarihi Coronavirüs nedeniyle ertelendi. Gece Gündüz'de canlı bağlantıyla Gülay Afşar'ın konuğu olan sinema yazarı Esin Küçüktepepınar, sinemalardaki bu yeni durumu değerlendirdi.
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NTV 20.03.2020 - 19:40| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 19:52
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