"Finansal altyapıya yatırımlar artmalı" (Geri Sayım 27 Aralık 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu, Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu'ydu. Teknolojideki değişim hızına dikkat çeken Yeşiloğlu, "Finansal teknolojik altyapıya yatırımlar artmalı" dedi.
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