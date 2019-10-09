Fırat’ın batısında süreç hızlanıyor... Pasaport 7 Ekim 2019
Fırat’ın batısında süreç hızlanıyor, Türkiye bölgeye girmeye hazırlanıyor. Türkiye, Fırat’ın doğusunda güvenli bölgenin yanı sıra mültecilerin geri dönüşünü planlıyor. Mete Çubuçukçu ile Pasaport, Fırat’ın doğusundaki gelişmeleri, Türkiye’nin tek başına hareket kararını, ABD’nin ne yapacağını ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 7 Ekim Pazartesi 22.00’de NTV’de.
NTV 09.10.2019 - 11:00| Son Güncelleme : 14.11.2019 - 11:57
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