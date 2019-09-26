''Fırıncının Karısı'' filminin yıldızları Gece Gündüz’de... (25 Eylül 2019)

Cuma günü seyirciyle buluşmaya hazırlanan komedi filmi Fırıncının Karısı’nın yıldızları Alper Kul, Büşra Pekin ve Ferdi Sancar, NTV’ye geliyor. Üçlü, Çarşamba akşamı hala öncesi Gülay Afşar’ın sunduğu Gece Gündüz’e konuk olup filme dair merak edilenleri izleyenlerle paylaşacak.
Gülay Afşar’ın sunduğu Gece Gündüz, 25 Eylül Çarşamba 17.35’te NTV’de.

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