Funda Arar NTV'de (Gece Gündüz 12 Mart 2020)

Funda Arar NTV'de Gece Gündüz’e konuk oluyor. Türk pop müziğinin önemli yorumcularından Funda Arar, 13 Mart Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak. Şarkıcı konsere dair detayları 12 Mart Perşembe 17.35'te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.
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NTV 13.03.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 10:44
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