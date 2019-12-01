Gaziantep'ten Bremen'e... (Avrupa'dan Anadolu'ya 1 Aralık 2019)
Bir yanda Türkiye’nin farklı kentlerindeki Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri bir yanda Avrupa’nın dört bir tarafındaki Erasmus+ öğrencileri. Hepsi de Avrupa ile Anadolu arasında kurulan bağın parçaları. Ömer Vatanartıran’ın sunduğu programın yeni bölümünde Gaziantep ve Almanya’nın Bremen şehri var. Önce Gaziantep’teki AB Bilgi Merkezi’nin etkinliklerini öğrenen Ömer Vatanartıran ardından mutfağından, müziğine; hanlarından çarşılarına Gaziantep’i keşfediyor. Rotasını Erasmus+ öğrencileri için Bremen’e çeviren Ömer Vatanartıran Gaziantepli iki gastronomi öğrencisi ile önce yemek yapıyor sonra mızıkacılarıyla ünü masallar şehrini geziyor. Avrupa'dan Anadolu'ya, 30 Kasım Pazar 09.15'te NTV'de.
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