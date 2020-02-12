92. Oscar ödül töreninde yaşananlar... (Gece Gündüz 11 Şubat 2020)
92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı "Parasite" En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan "Parasite", ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. Sinema Yazarı Esin Küçüktepepınar, ödülleri NTV Gece Gündüz'de yorumladı.
NTV 12.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 09:26
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