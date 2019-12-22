Glütenli mi, glütensiz mi beslenmek sağlıklı? (Yaşasın Hayat 21 Aralık 2019)
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Glüten ve glüten hassasiyeti hakkında her şey”... Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Glüten hassasiyeti neden olur, belirtileri nelerdir?”, “Glütenli mi, glütensiz mi beslenmek sağlıklı?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.
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