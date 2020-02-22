Göbeklitepe, opera sahnesine taşındı (Gece Gündüz 21 Şubat 2020)
Göbeklitepe, opera sahnesine taşındı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı. Berlin Film Festivali başladı. Erol Evgin'den üniversite öğrencilerine burs. Monty Alexander, Türkiye'ye geliyor ve Sezen Aksu'nun yeni şarkısı "Ben de Yoluma Gİderim" ile ilgili haberler Gece Gündüz'de.
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NTV 22.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 22.02.2020 - 09:13
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