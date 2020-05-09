Gonca Vuslateri'den sürpriz şarkı (Gece Gündüz 8 Mayıs 2020)
Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri ilk single çalışması, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Hep bi’ şey eksik” ile 8 Mayıs’ta müzikseverlerle buluştu. NTV'ye evinden canlı bağlantıyla konuk olan Gonca Vuslateri, düzenlemesini Doğan Duru'nun yaptığı şarkının hikayesini Gece Gündüz'de anlattı.
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NTV 09.05.2020 - 10:31| Son Güncelleme : 09.05.2020 - 10:57
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