Gonca Vuslateri'den sürpriz şarkı (Gece Gündüz 8 Mayıs 2020)

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri ilk single çalışması, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Hep bi’ şey eksik” ile 8 Mayıs’ta müzikseverlerle buluştu. NTV'ye evinden canlı bağlantıyla konuk olan Gonca Vuslateri, düzenlemesini Doğan Duru'nun yaptığı şarkının hikayesini Gece Gündüz'de anlattı.

NTV 09.05.2020 - 10:31 | Son Güncelleme : 09.05.2020 - 10:57

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