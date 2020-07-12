Hafta Biterken 10 Temmuz 2020

Libya yine haftanın değişmez gündem maddesiydi. Fransa neyin mücadelesini veriyor? İtalya neden Türkiye'ye ile yakınlaştı. Libya uzmanı Nebahat Tanrıverdi cevaplıyor. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Covid-19'a yakalandı. Bir pandemi karşısında bir liderin bu kadar umusamaz davranmasını bireysel tavrıyla mı, populist kimliği ile mi liberal siyasi görüşleriyle mi açıklamak gerekir? Bunu Ankara Üniversitesi'nden Mehmet Necati Kutlu'ya sorduk. Pandemi sürecinde spor camiası da olumsuz etkilendi. En çok etkilenen dallardan biri de dünyanın en pahalı organizasyonlarından biri olan Formula 1'di... Pandemi gölgesinde Formula 1'i, ilk yarışı, Türkiye'de Formula 1 denilince akla gelen ilk isimle, S Sport Sunucusu Serhan Acar ile konuştuk.
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NTV 12.07.2020 - 09:44| Son Güncelleme : 12.07.2020 - 10:00
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