Hafta Biterken 3 Temmuz 2020

Ayasofya neden bir şaheser? Türkolog Ali Canip Olgunlu ile anlattı. Pandemi sürecinde ülkeler sınırlarını kademeli olarak açıyorlar. Türk vatandaşları hangi ülkelere gidebiliyor? Gözler Sirte'de. Kent, petrol hilali olarak bilinen bölgenin kontrolü için hayati önemde.. Gelin Libya haritası ve o petrol sahaları üzerinden, ülkedeki mücadeleye bakalım...
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NTV 08.07.2020 - 16:55| Son Güncelleme : 08.07.2020 - 17:19
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