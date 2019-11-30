Hafta sonu hangi filmler görülmeye değer? (Gece Gündüz 29 Kasım 2019)
Hafta sonu nerede neler var? Hangi kitapları okumalı? Hangi film görülmeye değer? İstanbul'daki yeni ve devam eden sergiler, İstanbul'da ve Anadolu'da seyircisiyle buluşan oyunlar, müzikte yeni albümler ve dünyadaki kültür sanat olaylarından haberlerle Gece Gündüz, seyircisini hafta sonuna hazırlıyor! Gece Gündüz, 29 Kasım Cuma 17.30'da Gülay Afşar'ın sunumuyla NTV’de.
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