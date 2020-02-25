Haldun Taner ve eserleri... (Hayat Bir Sanat 15 Şubat 2020)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı “Hayat Bir Sanat” için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. “Hayat Bir Sanat”ın yeni bölümünde sohbetin kahramanı öykü, tiyatro ve kabare yazarı Haldun Taner. Mehmet Barlas ve Selim İleri bu bölümde, Türkiye’de epik tiyatro türünün ve kabare tiyatrosunun öncüsü olan Haldun Taner’in eserlerinden edebi kişiliğine uzanan derin bir sohbete imza atıyor. “Hayat Bir Sanat” 22 Şubat Cumartesi 12.20’de NTV’de.
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NTV 21.02.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 13:54
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