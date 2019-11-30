Halide Edip Adıvar’ın hayatı ve eserleri (Hayat Bir Sanat 30 Kasım 2019)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı “Hayat Bir Sanat” için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. “Hayat Bir Sanat”ın yeni bölümünde Mehmet Barlas ile Selim İleri, Türk edebiyatının öncü kadın yazarlarından Halide Edip Adıvar’ın hayatına ve eserlerine mercek tutuyorlar. Halide Edip Adıvar’ın edebi kişiliğinden dünya edebiyatına uzanan sohbet, Edith Piaf’ın unutulmaz bir performansıyla sona eriyor. Mehmet Barlas ve Selim İleri ile Türk edebiyatından dünya edebiyatına uzanan sanat dolu yolculuğun yeni adresi “Hayat Bir Sanat” her Cumartesi 12.15’te, tekrarıyla her Pazar 01.15’te NTV’de.
NTV 27.11.2019 - 16:36| Son Güncelleme : 30.11.2019 - 12:54
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