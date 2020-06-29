Halkın Sanatı/Burdur 28 Haziran 2020

Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan Halkın Sanatı, Dilek Hanif ile 28 Haziran Pazar 11.15’te NTV’de. Dilek Hanif, Anadolu’nun değerlerini yerinde araştırmak ve günümüze uyarlamak için yeni bir yolculuğa çıkıyor. Yüzyılların el emeği, göz nuru el sanatları NTV’de izleyiciyle buluşuyor. Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarından Dilek Hanif, her hafta Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyor. Hanif, her ilde öne çıkan yöresel ürünleri kullanılarak geleneksel ile moderni buluşturuyor ve farklı bir tasarımla izleyicinin karşısına çıkıyor. “Halkın Sanatı” bu hafta; tarihi çok eskilere dayanan ve kent halkının bir dönem temel geçim kaynağı olan ‘alaca dokuma’nın merkezi Burdur’da. Burdur bezi olarak da bilinen; ‘alaca dokuma’nın nasıl yapıldığını yerinde gören Dilek Hanif, bu özel dokumayı geleneksel ebru sanatıyla desenlendirmek istiyor. Ebru sanatı ile buluşan ‘alaca dokuma’, Dilek Hanif’in elinde modern bir tasarım ürününe dönüşecek. Dilek Hanif’in sunduğu Halkın Sanatı, 28 Haziran Pazar 11:15’te NTV’de.
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NTV 29.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 29.06.2020 - 09:03
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