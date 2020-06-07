Halkın Sanatı/İzmir 7 Haziran 2020

Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan Halkın Sanatı, Dilek Hanif ile 31 Mayıs Pazar 11.15’te NTV’de. Dilek Hanif, Anadolu’nun değerlerini yerinde araştırmak ve günümüze uyarlamak için yeni bir yolculuğa çıkıyor. Yüzyılların el emeği, göz nuru el sanatları NTV’de izleyiciyle buluşuyor. Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarından Dilek Hanif, her hafta Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyor. Hanif, her ilde öne çıkan yöresel ürünleri kullanılarak geleneksel ile moderni buluşturuyor ve farklı bir tasarımla izleyicinin karşısına çıkıyor. Halkın Sanatı bu hafta; tarihi milattan önce 3. Yüzyıla kadar giden, Orta Asya’dan Anadolu’ya, oradan Osmanlı’ya kadar uzanan keçeciliğin izini sürüyor. İzmir’in Seferihisar ve Ödemiş ilçelerinde geleneksel ve modern keçeciliğin en güzel örnekleri ekrana gelecek. Dilek Hanif’in sunduğu Halkın Sanatı, 7 Haziran Pazar 11:15’te NTV’de.
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NTV 07.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 07.06.2020 - 13:13
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