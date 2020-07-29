Halkın Sanatı - Nallıhan 26 Temmuz 2020

Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarından Dilek Hanif, her hafta Anadolu'nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyor. Hanif, her ilde öne çıkan yöresel ürünleri kullanılarak geleneksel ile moderni buluşturuyor ve farklı bir tasarımla izleyicinin karşısına çıkıyor. Türkiye’nin 13 farklı şehrinde öne çıkan yöresel ürünleri kullanarak geleneksel ile moderni buluşturan Dilek Hanif, bu hafta ilk olarak son tasarımını hazırlıyor ve ardından bu uzun maratonda tasarladığı tüm ürünleri birarada sergiliyor. “Halkın Sanatı” bu hafta; ipekten iğne oyalarıyla öne çıkan Ankara'nın Nallıhan ilçesinde... Nallıhanlı kadınların elinden çıkan emek yüklü ipek iğne oyaları, Dilek Hanif’in tasarımıyla nasıl bir kıyafete dönüşecek?
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NTV 29.07.2020 - 10:45| Son Güncelleme : 29.07.2020 - 11:09
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