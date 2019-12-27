Haluk Levent: Her gün hayatın her tarafına dokunmaya çalışıyoruz (İyi Hikayeler: AHBAP)
İyi Hikayeler’de bir tweetle başlayan ve çığ gibi büyüyen, Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAPın hikayesi ekranda! NEF Vakfı ile birlikte iyilikleri paylaşıyoruz! Umut veren İyi Hikayelerinizi yaymak için bize yazın: iyihikayeler@ntv.com.tr
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