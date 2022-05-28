Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz'da bu hafta (28 Mayıs 2022)

'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz'da bu hafta Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy ile Trakya’nın incisi iki şehir: Kırklareli ve Tekirdağ'ı gezdik. Bu haftanın konukları Şafak Sezer, Özge Borak, İbrahim Kendirci, Merve Özbey ve Safiye Avcı Çakmak'tı.

Haberler - ntv.com.tr 28.05.2022 - 11:26 | Son Güncelleme : 28.05.2022 - 11:41

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