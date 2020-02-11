İdlib'de gerginlik artıyor (Dünyanın Haberi 11 Şubat 2020)
İdlib'de gerginlik artarak devam ediyor. Rejim, hafta sonu M-5 otoyolu üzerinde kuzeye doğru ilerleyişini düzenli bir şekilde sürdürdü. Batıya doğru da genişleme Türkiye’nin gözlem noktalarının birinin daha rejim bölgesi içinde kalmasıyla sonuçlandı. Böylelikle daha önce rejim bölgesinin sınırları dahilinde kalan TSK'ye ait gözlem noktası sayısı 4'e çıktı. Önümüzdeki saatler kritik... Kritik olduğu kadar bölgedeki Türk askeri açısından da hala riskler taşıyor. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
NTV 11.02.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 17:19
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